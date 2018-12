Facebook

Der neue Jeep Gladiator © JEEP

Wem ein Jeep Wrangler noch zu wenig hemdsärmelig ist, dem kann geholfen werden. Denn dem Vernehmen nach, kommt der Gladiator als neue Pick-up-Version nämlich auch nach Europa. Im Vergleich zum viertürigen Wrangler ist der Stahlrahmen des Gladiator um 79 Zentimeter länger, während sich der Radstand um 49 Zentimeter streckt.

Aber jetzt zur wahren Neuheit: der Ladefläche. Deren Heckklappe ist gedämpft und kann in drei Positionen arretiert werden. Die Pritsche ist beleuchtet, bietet eine Stromquelle und integrierte Zurrgurte.

In puncto Geländetauglichkeit hat Jeep die volle Musik aufgefahren: Die Allradsysteme Command- oder Rock-Trac (je nach Version), die Dana-44-Achsen, ein elektrisches Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse, ein Kriechübersetzung und eine mechanisches Sperrdifferenzial (Rubicon), den elektronisch entkoppelbaren Querstabilisator an der Vorderachse und 33- Zoll-Geländereifen. Ein hinterer Böschungswinkel von 43,6 Grad und ein vorderer von 26 Grad sowie die Bodenfreiheit von 28 Zentimetern lassen den Gladiator überall hinkommen. Die Wattiefe liegt bei 76 Zentimetern und der Pick-up kann bis zu 3,7 Tonnen an den Haken nehmen.

Wie beim Wrangler üblich, kann man die mit dem Lösen von vier Schrauben umklappen. Ein Werkzeugsatz mit den notwendigen Torx-Bits dafür und zum Entfernen der Türen ist in der serienmäßigen mit an Bord. Das Verdeck lässt sich teilweise oder vollständig öffnen, auch ein dreiteiliges Hardtop ist zu haben.

Vom Plattformspender hat sich der Gladiator auch das Interieur mit Armaturenbrett und Mittelkonsole abgeschaut. Letztere umfasst Schalthebel, Verteilergetriebe und Feststellbremse. Echte Schrauben am Schalthebel, an den Haltegriffen und am Bildschirmrahmen des Infotainment-Systems (das Display gibt es mit 7 und 8,4 Zoll) machen auf Urgestein. Der Startknopf ist wetterfest – man weiß ja nie.

Die Rücksitze können arretiert werden, damit man hinter den Rücklehnen Gegenstände transportieren kann. Oder sie lassen sich umlegen, um den Stauraum in der Kabine zu vergrößern. Ein optionaler abschließbarer Behälter bietet einen sicheren Stauraum, wenn Dach oder Türen entfernt sind.