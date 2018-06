Facebook

Der Mazda MX-5 hat jetzt mehr PS © MAZDA

Ein so feinfühliges Auto wie der MX-5 gehört entsprechend feinfühlig überarbeitet. Zu viel an Ausstattung, Technik, aber auch Leistung würde seinen reinen Charakter als lupenreiner Sportler ohne Ballast nur unnötig verwässern. Und das galt es bei der aktuellen Modellpflege tunlichst zu vermeiden. Wir können vorweg nehmen: Bei Mazda weiß man schon, was man tut. Und ein paar Details klingen mehr als vielversprechend.

Unter der Motorhaube der Versionen mit Stoffverdeck als auch mit vollautomatischem Klappdach arbeiten die modifizierten Benzindirekteinspritzer mit 1,5 oder 2 Litern Hubraum. Dank diverser Maßnahmen im Bereich der Brennraumform, der Einspritzung sowie der Einlasskanäle erfüllen die Vierzylinder die Anforderungen der Abgasnorm Euro 6d-Temp, die neben dem neuen WLTP-Verbrauchzyklus auch Schadstoffemissionen im realen Straßenverkehr (RDE-Test, Real Driving Emissions) berücksichtigt.

Mehr Touren, mehr Power

Doch nicht nur das. So stieg auch die Leistung des Zweiliters von 160 auf 184 PS, und zwar auf eine Art und Weise, wie sie zum MX-5 perfekt passt: mehr Drehzahlen! Abgeregelt wird jetzt erst bei 7500 Touren pro Minute. Man kann also auch von einer akustischen Leistungssteigerung ausgehen. Darüber hinaus wird das maximale Drehmoment von 205 Newtonmetern (vormals 200) bereits bei 4000 Umdrehungen (vormals 4600) erreicht. Die zweite Motorvariante, der 1,5-Liter-Benziner, klettert in Leistung und Drehmoment leicht auf 132 PS bei 7000 Umdrehungen sowie auf 152 Newtonmetern bei einer Drehzahl von 4000.

Die Sicherheitsausstattung des MX-5 ergänzen fünf neue Assistenzsysteme: Der erweiterte City-Notbremsassistent registriert Fahrzeuge und Fußgänger vor und hinter dem Auto und kann mit einer automatischen Notbremsung dazu beitragen, Kollisionen zu verhindern. Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung und eine Rückfahrkamera runden die neuen Sicherheitsfeatures ab, neue, dunklere 16- und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen dafür das sportliche Design.

Bessere Ergonomie

Und dann gibt es da noch ein Feature, das Mazda dem MX-5 zusätzlich verpasst hat, das seinen Charakter aber sogar noch ein Stückchen verfeinert. Die Lenksäule ist nicht nur wie bisher in der Höhe, sondern zusätzlich auch in der Länge einstellbar, damit wirklich jeder eine gute Sitzposition findet.

Die Preise stehen derzeit noch nicht fest, bestellbar ist der 2019er-Jahrgang des derzeit wohl ehrlichsten Sportwagens ab Herbst.