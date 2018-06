Facebook

Citroën Grand C4 Spacetourer und der C4 Spacetourer © CITROEN

Picasso ist Geschichte: Neben dem neunsitzigen Van Citroën Spacetourer, der im November 2016 seine Markteinführung feierte, führen ab sofort auch die Fünf- und Siebensitzer die neue Bezeichnung statt dem Beinamen Picasso. Wir sprechen künftig also vom C4 Spacetourer respektive Grand C4 Spacetourer. Und die Vans haben auch gleich ein neues Gebtriebe im Gepäck: und zwar eine Acht-Gang-Automatik.

Der C4 SpaceTourer im Ausstattungsniveau „Shine“ ist das erste Modell von Citroën, das mit dem neuen Diesel BlueHDi mit 163 PS sowie mit der neuen Wandlerautomatik ausgestattet ist. Die Preise beginnen bei 31.190 Euro für den kleineren Van, ab 36.320 Euro für den großen.

Dank der neuen Automatik geht der Motor im Eco-Modus ab einer Geschwindigkeit von 20 und bis 130 km/h in den Freilauf. So beläuft sich beispielsweise der kombinierte Verbrauch des C4 Spacetourer mit besagtem Diesel auf 4,7 Liter auf 100 km (124 g CO 2 /km).