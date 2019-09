Facebook

Das Raumwunder Fiat 600 Multipla © FIAT

In der Not haben Konstrukteure oft die besten Ideen: Der Kleinwagen Fiat 600 trat 1955 die Nachfolge des legendären "Mäuschens" Topolino an, doch bald wurde der Ruf nach mehr Stauraum für die italienische Großfamilie laut. Der Sparstift verordnete, die kompakte 600er-Plattform mit Heckmotor aufzutragen - deshalb konnte man den Stauraum nach hinten nicht erweitern.