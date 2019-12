Was soll ein Spezialkurs nach 44 Jahren hinterm Lenkrad schon bringen? Wie Vater und Tochter im Fahrtechnikzentrum des Öamtc in Mail bei St. Veit ins Schleudern gekommen sind.

Schleudern, Driften, Bremsen - und zwischendurch ein paar Wasserfontänen. © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Es gibt nichts, was ich nach hochgerechneten 900.000 Kilometern auf der Straße noch nicht weiß. Denke ich und mache mich an diesem verregneten Sonntagmorgen im eigenen Auto auf den Weg. Nach 44 unfallfreien Jahren begleite ich meine Tochter ins Fahrtechnikzentrum des ÖAMTC in Mail bei St. Veit. Gemeinsam haben wir 3000 Kilometer und einige Schrecksekunden (zumindest ich) auf dem Weg zum L17-Führerschein hinter uns. Seit einem halben Jahr fährt Ulrike selbstständig durch die Lande. Sehr ordentlich, wie ich meine. Ganz so schlecht kann die Fahrschule des väterlichen Co-Piloten ja dann doch nicht gewesen sein.