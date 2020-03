Beschaffenheit und Ausstattung: "Eine beidseitige Öffnung bietet einen besseren Zugang bei der Beladung, speziell bei höheren Fahrzeugen", so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Zur Ausstattung gehören auch stabile Spanngurte, es sollten drei Stück im Lieferumfang enthalten sein.

Die richtige Befestigung des Transportguts ist das A & O: Die Stabilität einer Dachbox bei extremen Beanspruchungen steht und fällt oftmals mit der Qualität der Befestigungen innerhalb der Dachbox. Zudem sollten die mitgelieferten Gurte überprüft werden. "Verschlüsse aus Metall sind jenen aus Plastik zu bevorzugen. Ein Textilspanngurt als Reserve sollte immer dabei sein", so der Experte.

Die Dachlast entscheidet über das maximale Gewicht der Beladung: Ein Blick in den Fahrzeugschein lohnt sich. Steffan Kerbl erklärt: "Die eingetragene Dachlast darf unter keinen Umständen überschritten werden. Je nach Eigengewicht der Dachbox und des verwendeten Dachträgers errechnet man die maximale Zuladung und vergleicht diese mit der maximal zulässigen Dachlast des eigenen Fahrzeuges."