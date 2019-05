Facebook

Die Metropolen ersticken im Stau © monticellllo/stock.adobe.com

Es staut sich, überall, weltweit. Speziell in den großen Metropolen geht zunehmend nichts mehr. Die fortschreitende Urbanisierung hat die Mobilität in den Städten längst an ihre Grenzen gebracht, der tägliche Verkehrskollaps ist zur Normalität geworden. Dabei ziehen immer mehr Menschen in die Städte. 2050 sollen rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in den Megacitys leben. Der Autoverkehr wird sich laut Studie bis dahin verdreifachen. Ein Horrorszenario.