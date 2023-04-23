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Kenianer Samwel Mailu läuft beim 40. VCM Streckenrekord
Der 40. Vienna City Marathon hat bei den Männern einen neuen Streckenrekord gebracht. Der 30-Jährige Samwel Mailu drückte am Sonntag in 2:05:08 Std. die neun Jahre alte bisherige Bestmarke des Äthiopiers Getu Feleke (2:05:41) klar, und gewann aus einer Spitzengruppe mehrerer Kenianer heraus letztlich solo. Bei den Frauen lief Julia Mayer zum Staatsmeistertitel und österreichischen Rekord, in 2:30:42 Std. verbesserte sie den bisherigen um eine Sekunde.