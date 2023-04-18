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G7-Treffen endet mit Warnungen an China und Russland
Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat China mit deutlichen Worten zur Einhaltung internationaler Regeln aufgefordert. "Wir erinnern China an die Notwendigkeit, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt zu verzichten", heißt es in einer am Dienstag verabschiedeten Erklärung zum Abschluss des G7-Außenministertreffens im japanischen Karuizawa. China reagierte erbost.