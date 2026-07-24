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Wien/Washington
Trudeau fordert von Europa harte Kante gegenüber der USA
Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau warnt Europa davor, der US-Regierung unter Donald Trump Zugeständnisse zu machen. Wer die USA beschwichtigen wolle, werde feststellen, dass sie "immer mehr wollen", erklärte er am Freitag beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV). Zudem mahnte er vor einem Erodieren der regelbasierten Weltordnung, einem Erstarken des iranischen Regimes und einem auch noch so geringen Kriegsgewinn Russlands in der Ukraine.