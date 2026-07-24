Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Rumänien eine Drohne über seinem Luftraum abgeschossen. Die Drohne sei am Freitagvormittag von einem rumänischen Piloten an Bord eines F-16-Kampfjets abgeschossen worden, teilte der Präsident des NATO-Mitgliedstaats, Nicusor Dan, mit. Untersuchungsteams seien beauftragt worden, Details zu dem Vorfall zu liefern.

Nach Angaben Dans wurde das unbemannte Fluggerät über einem unbewohnten Gebiet abgeschossen.

Im Verlauf des seit fast viereinhalb Jahren andauernden Ukraine-Kriegs waren bereits wiederholt Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Einige davon stürzten ab, keine wurde jedoch abgeschossen.