Über Jahre soll ein Grazer Internist Patientinnen missbraucht haben. Der Mann soll in seiner Ordination Kameras versteckt und Frauen zum Teil sogar sediert und sich am Gynäkologenstuhl sexuell an ihnen vergangen haben. Mindestens eines der Opfer, die bislang ermittelt werden konnten, war minderjährig. Ermittelt wird bereits seit Herbst 2025, ein Rechtshilfeersuchen aus der Schweiz brachte den Fall damals ins Rollen. Dort soll der Arzt ebenfalls eine Praxis betrieben haben. Seit Anfang Juli 2026 sitzt der Mann nun in der Schweiz in U-Haft. Das bestätigte die Medienstelle der Oberstaatsanwaltschaft Zürich auf Nachfrage der Kleinen Zeitung.

Gegen den 65-jährigen Mann wird unter anderem ein „Strafverfahren wegen des Verdachts auf Schändung, Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte in seiner Zürcher Praxis“ geführt, wie der Sprecher informiert. Mit der Steiermark stehe man aufgrund der Verbindungen des Mannes nach Graz im Austausch.

Grazer Internist: Aufnahmen gehen bis 2012 zurück

Die Aufnahmen, die der Grazer Internist gemacht haben soll, sollen bis ins Jahr 2012 zurückreichen. Die Landespolizeidirektion informierte im Juni 2026, dass der Internist „in der Steiermark sicher nicht mehr praktiziere“, sowohl in Österreich als auch in der Schweiz soll ein Berufsverbot über den Mann verhängt worden sein. Laut „Kronen Zeitung“ habe der 65-Jährige in der Schweiz allerdings trotzdem weiter praktiziert. Eine verdeckte Ermittlerin soll den Mann auf die Probe gestellt haben, danach wäre es zur Verhaftung gekommen.