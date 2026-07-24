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Seattle/Wien
Studie: Menschen werden älter, sind dabei aber länger krank
Weltweit steigt die Lebenserwartung, aber Menschen verbringen am Lebensende auch immer mehr Zeit bei schlechter Gesundheit. Das betrifft besonders stark wohlhabende Länder, wie ein internationales Forschungsteam nach Auswertung globaler Daten für den Zeitraum von 1990 bis 2023 im Fachjournal "The Lancet Public Health" schrieb. Laut der Studie verbrachten Menschen 1990 im Mittel 8,8 Lebensjahre bei schlechter Gesundheit. 2023 waren es mit 10,7 Jahren fast zwei Jahre mehr.