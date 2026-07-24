Dass Krankheit den Zeitausgleich nicht unterbricht, ist nicht allen Beschäftigten bewusst. Sprich: Wer seine Überstunden abbaut und in dieser Zeit krank wird, hat sie trotzdem verbraucht.

Aktuell verlängern viele Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer ihren Urlaub und hängen ein paar Tage Zeitausgleich an. Doch wer genau in dieser Zeit eine Sommergrippe erwischt, erlebt oft eine Überraschung: Anders als im Urlaub werden Krankheitstage während des Zeitausgleichs grundsätzlich nicht gutgeschrieben.

„Eine Erkrankung unterbricht den Zeitausgleich nicht, die Stunden oder Tage gelten trotzdem als verbraucht. Das wissen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht. In unseren Beratungen erleben wir immer wieder, dass viele ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass Krankheit den Zeitausgleich genauso unterbricht wie den Urlaub. Das ist aber nicht der Fall“, schildert ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin Verena Weilharter.

Zeitausgleich wird trotz Krankheit verbraucht

Damit hat sich auch der Oberste Gerichtshof (OGH) auseinandergesetzt: Wer während eines vereinbarten Zeitausgleichs erkrankt, erhält die konsumierten Stunden oder Tage grundsätzlich nicht zurück. Während des Zeitausgleichs besteht keine Arbeitspflicht. Die Krankheit verhindert daher rechtlich keine Arbeitsleistung – das Zeitguthaben wird trotz Arbeitsunfähigkeit abgebaut.

Beim Urlaub gelten andere Regeln

Wird jemand hingegen während des Urlaubs krank und dauert die Erkrankung länger als drei Kalendertage, werden die Urlaubstage unter bestimmten Voraussetzungen nicht verbraucht und wieder gutgeschrieben. Für den Zeitausgleich gibt es eine vergleichbare gesetzliche Regelung hingegen nicht.

„Wer über Monate Überstunden ansammelt und sich auf dringend notwendige Erholung freut, empfindet es als ungerecht, wenn eine Krankheit genau in diese Zeit fällt und das Zeitguthaben trotzdem verbraucht wird. Umso wichtiger ist es, dass Beschäftigte ihre Rechte kennen und sich rechtzeitig informieren“, so Weilharter.