Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer zu einem Wasserdiensteinsatz alarmiert. Ein Spaziergänger entdeckte eine leblos wirkende Person in der Drau im Bereich des Hollenburger Hafens bei Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land. „Leider mussten wir gemeinsam mit der Feuerwehr Ferlach mit den Einsatzbooten eine leblose Person aus dem Stausee bergen“, teilte die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr barg eine männliche Leiche.

„Die Identität des Mannes ist bisher unklar“, teilt Polizeisprecher Matthias Kogelnig am Freitagvormittag mit. Noch Donnerstagnacht wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet. „Es handelt sich um einen 60 bis 80 Jahre alten Mann. Wir können Fremdverschulden ausschließen und der Mann ist auch nicht ertrunken, es dürfte sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben, der zum Tod führte“, sagt Kogelnig. Es liege keine Abgängigkeitsanzeige vor, die auf die Beschreibung des verstorbenen passen würde. Weitere Ermittlungen werden geführt.

Im Einsatz standen am Donnerstag zahlreiche Freiwillige Feuerwehren mit Booten und Tauchern, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Wasserrettung, Polizei, Rettung und Rettungshubschrauber.