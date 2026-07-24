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Peking/Manila
Philippinen werfen China weitere Attacke auf Schiffe vor
Die Spannungen zwischen China und den Philippinen im Südchinesischen Meer verschärfen sich weiter. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche werfen die philippinischen Behörden der chinesischen Küstenwache aggressive Aktionen gegen eigene Schiffe in einer umstrittenen Region vor. Nach Angaben der philippinischen Küstenwache griffen chinesische Schiffe am Morgen (Ortszeit) mehrere philippinische Boote nahe des umstrittenen Scarborough-Riffs mit Wasserwerfern an.