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Kuwait-Stadt
Kuwait meldet Drohnenangriffe - US-Rakete auf Iran-Insel
Kuwait hat neue Luftangriffe auf sein Staatsgebiet gemeldet. Der Grenzposten al-Abdali an der Grenze zum Irak sei Donnerstagabend "erneut Ziel feindlicher Drohnenangriffe" geworden, erklärte die Armee des Golfstaats. Die Angriffe verursachten demnach Sachschäden, Opfer gab es aber keine. Das iranische Nachrichtenportal Tasnim meldete, dass eine US-Rakete einen Ort nahe der Stadt Susa auf der Golfinsel Qeshm in der Straße von Hormuz getroffen habe, der Schaden werde geprüft.