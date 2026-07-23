Die Regierung ringt weiter um eine Einigung in puncto Wehrdienstreform. Im Fokus steht das von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ins Spiel gebrachte „6 plus 3“-Kompromissmodell für die Wehrpflicht. Dessen Umsetzung werde weder an SPÖ noch Neos scheitern, hieß es seitens der beiden Parteien zur APA. Stocker selbst ging bei einem Medientermin am Donnerstag in Innsbruck in Sachen Wehrdienst von einer Lösung bis zum Sommerministerrat am Montag in Salzburg aus.

Dahingehend seien sich die Koalitionäre „sehr nahe“, sagte Stocker am Rande seiner Sommertour in Tirols Landeshauptstadt: „Ich gehe davon aus, dass wir eine Lösung haben werden.“ Schwieriger läuft es offenbar bei der künftigen Zivildienst-Regelung, ließ der Kanzler durchblicken. Hier sei eine Einigung bis Montag „wünschenswert“. In dieser Frage sei man sich „noch nicht so nahe“ wie beim Wehrdienst, meinte Stocker ohne auf Details eingehen zu wollen. Generell gelte für ihn: Österreich dürfe in Sachen Verteidigung in Europa im Rahmen der Neutralität „kein blinder Fleck“ sein. Deshalb müsse die Abschaffung der Milizübungen rückgängig gemacht werden bzw. wiedereingeführt werden – „und zwar in einer sinnvollen Art.“ Damit in Verbindung stehe auch der Zivildienst bzw. Wehrersatzdienst.

Zivildienst könnte zum Stolperstein werden

Die Regierungssitzung findet um 14 Uhr in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim in Salzburg statt, wie die Koalition am Donnerstagnachmittag bekannt gab. Beim darauffolgenden Pressefoyer könnte die Einigung verkündet werden.

Während sich die Parteien bei der Wehrdienstverlängerung optimistisch zeigten, könnte der Zivildienst zum Stolperstein werden. Eine Verlängerung des derzeit neunmonatigen Wehrersatzdienstes auf zwölf Monate, die von der ÖVP gefordert wird, wollen die Neos nicht. Und auch die SPÖ hatte stattdessen ein „9 plus 2“-Modell mit verpflichtenden Übungen beziehungsweise Schulungen vorgeschlagen. Es werde am Ende wohl ein Kompromiss herausschauen, meinte eine Sprecherin der SPÖ am Donnerstag.

„6 plus 3“ als Kompromiss

Während der bereits länger schwelenden Wehrdienstdebatte hatten die Koalitionsparteien verschiedene Modelle vorgestellt. Die Wehrdienstkommission und die ÖVP hatten sich für ein Modell mit acht Monaten Grundwehrdienst und zwei Monaten Milizübungen ausgesprochen. Der Zivildienst soll demnach auf zwölf Monate verlängert werden, um nicht attraktiver als der Wehrdienst zu sein. Die SPÖ wollte ein „6 plus 2“-Modell für die Wehrpflicht, die Neos ein Freiwilligenmodell. Vor zwei Wochen hatte Stocker dann einen Kompromiss – „6 plus 3“ – aufs Tapet gebracht.

Ein ähnliches Modell hatte auch die Kommission in ihrem Bericht erwähnt. Das „Stufenmodell“ sieht innerhalb von 18 Monaten nach dem Grundwehrdienst eine zweimonatige, geblockte Truppenübung vor, danach sind Milizübungen in der Dauer von insgesamt 40 Tagen vorgesehen. Dieses sei laut den Expertinnen und Experten relativ rasch umsetzbar, aber teurer als das empfohlene „8 plus 2“-Modell.