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Wien
Fellner gegen verpflichtende Zivildienst-Übungen
Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) trägt bei der Wehrdienstreform nicht die ganze Linie seiner Bundespartei mit. Im Ö1-"Mittagsjournal" zeigte er sich gegenüber dem Vorschlag skeptisch, verpflichtende Übungen auch für Zivildiener einzuführen: "Die Sinnhaftigkeit hat sich mir noch nicht erschlossen." Stattdessen würde es Fellner noch immer gerne sehen, wenn Freiwilligenarbeit wie etwa bei der Feuerwehr mit einer Verkürzung des Grundwehrdiensts "belohnt" würde.