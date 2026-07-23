Das von Donald Trumps devoten Republikanern beherrschte Repräsentantenhaus nickte einen Haushalt von 95 Milliarden Dollar ab. 37,5 davon flossen offiziell bereits in den tobenden Krieg, vermutlich sind es mehr. Die USA stecken bis auf Weiteres in der Kriegsfalle: ohne erkennbare Strategie, mit horrenden Kosten und immer mehr gefallenen Soldaten und Soldatinnen.

Trump und sein mit Testosteron aufmunitionierter Kriegsminister Pete Hegseth stachen auf Israels Drängen hin konzeptlos in ein Hornissennest namens Golfregion: Ein angeblicher Friedensdeal verpuffte flugs, das Kriegstreiben wird für die Republikaner vor den Zwischenwahlen zum Abgrund: Die Zeche bezahlt das kriegsmüde Volk im teuren Alltag.

Trump gehen die Optionen aus, er machte seine Rechnung ohne den gerissen dagegen haltenden Iran: Das Weiße Haus will das Thema loswerden, doch ein Konflikt dieser Größe kennt keinen Notausgang. Trumps Leitprinzip, sich die Welt brachial gefügig zu machen, stößt sichtbar an seine Grenzen.