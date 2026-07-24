Die Vielseitigkeit einer Rettungskette ist Magdalena Druml zweifelsohne gut bekannt. 15 Jahre lang arbeitet sie im präklinischen Rettungsdienst, hilft als Sanitäterin und bearbeitet Notrufe. Später wechselt die Kärntnerin in die professionelle Pflege, studiert an der Med Uni in Graz und an der FH St. Pölten. Dort, im Rahmen ihrer Abschlussarbeit, digitalisiert Druml das papierbasierte Notarztprotokoll einer Flugrettung.

Weil das Projekt gut ankommt, der Kunde die Technologie ausrollen will und sich früh vielerorts Bedarf abzeichnet, gründet Magdalena Druml schließlich 2025 in Klagenfurt das Start-up NoxAvis Tech Solutions. Aus dem einstigen Studienkollegen Marco Sonnberger wird ein Co-Gründer.

Gründungsduo: Magdalena Druml und Marco Sonnberger © NoxAvis

Das erste Produkt nennt sich HeliDoc und stellt eine „intelligente Flugrettungs-Software“ dar. Im Zentrum der Software steht eine offline-taugliche KI-Spracherkennung, die für eine automatische Protokollerstellung des Einsatzes sorgt. „Wir können Interventionen zeitlich korrekt nachvollziehen. Man weiß beispielsweise ganz genau, wann welches Medikament verabreicht wird“, erzählt Druml. Die Dokumentation erfolgt in Echtzeit und nicht wie derzeit üblich handschriftlich und zeitlich versetzt.

Zugleich will NoxAvis per „Datenübertragung in das Zielkrankenhaus“ die Versorgung effizienter und zielgerichteter machen. Schlussendlich, sagt Druml, gehe es auch darum, „medizinisches Personal und das Gesundheitssystem als Ganzes zu entlasten“.

„Stehen kurz vor dem Go-Live mit erstem Kunden“

Nach der Entwicklung steht nun die betriebswirtschaftlich heiße Phase an. „Wir stehen kurz vor dem Go-Live mit dem ersten Kunden“, erzählt Druml mit Blick auf die ARA Flugrettung. Zugleich arbeitet das Start-up an der inhaltlichen Ausdehnung des Portfolios und einer geografischen Expansion. Erst im März tourte Druml durch Vietnam und Hongkong und stellte das Service Flugrettungen in ganz Asien vor.

Mentorin Maria Köck © Sissi Furgler

Über das Gründerzentrum build! stieß indes die langjährige Managerin Maria Köck als Mentorin zu NoxAvis. Die Steirerin selbst bringt viel Führungserfahrung mit, stand acht Jahre als Geschäftsführerin an der Spitze des Kettenherstellers Pewag und ist heute unter anderem bei ASEP (Austrian Senior Experts Pool) als Vorständin für die Steiermark und Kärnten zuständig.

Was ein gutes Start-up ausmacht? „Wichtig ist, dass das Team passt. Ein-Personen-Start-ups rate ich, dass sie rasch fehlende Kompetenzen dazuholen“, sagt Köck. NoxAvis unterstützt sie nicht nur bei der Internationalisierung und dem Herausarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen, hilfreich sind auch Köcks Erfahrungen als Managerin in einer männerdominierten Branche. „Als Frau ist es maximal anstrengend. Wir müssen immer die Extrameile gehen“, sagt Magdalena Druml.