Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr wurde an der Grenzkontrollstelle Karawankentunnel in St. Jakob im Rosental ein Fahrzeug bei der Einreise nach Österreich durch Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach einer Kontrolle unterzogen.

Das Auto wurde von einem slowenischen Staatsbürger (35) gelenkt. Bei der Kontrolle fanden die Beamten in einem vom 35-Jährigen mitgeführten Papiersack einen mit braunem Klebeband umwickelten Block mit rund 500 Gramm Heroin sowie zwei vakuumverpackte Säckchen mit circa 100 bzw. 300 Gramm Kokain. Die Suchtmittel wurden sichergestellt.

Die von der Polizei sichergestellten Drogen © Polizei Kärnten

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in weiterer Folge von Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten, des Ermittlungsbereichs Suchtmittel, einvernommen. Dabei zeigte er sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geständig. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zu einer über 30-fachen Grenzmengenüberschreitung kam. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der 35-Jährige in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.