Fahndungserfolg in Kärnten: Es war um kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Mittwoch, als Beamte der Autobahnpolizei Villach im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf der A11 im Bereich Rosenbach ein Auto mit kroatischem Kennzeichen aufgehalten haben. Bei den Insassen stellten sie fest, dass sich der Beifahrer offensichtlich mit gefälschten rumänischen Dokumenten auswies.

Nach genauerer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass nach dem Mann – ein 36 Jahre alter kroatisch-bosnischer Doppelstaatsbürger – gefahndet wird. Gegen ihn besteht ein europäischer Haftbefehl wegen Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Suchtgifthandels. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.