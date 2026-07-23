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London
Britischer Premier Burnham senkt Gewerbesteuer für Pubs
Der neue britische Premierminister Andy Burnham setzt seine Agenda zur Senkung der Lebenshaltungskosten fort. Pubs, Clubs und Veranstaltungsorte für Live-Musik in England sollen ab April 2027 von einer 20-prozentigen Reduzierung der Gewerbesteuer profitieren, kündigte die Regierung an. Von der Maßnahme werden der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge rund 32.000 Unternehmen im größten britischen Landesteil profitieren.