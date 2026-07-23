Der 61-jähriger Serbe Ljubiša Karović saß am 10. Juli auf einem Fensterplatz des Ryanair-Fluges FR1879 von Thessaloniki in Griechenland nach Memmingen in Deutschland. Aus bisher noch ungeklärten Gründen - ein Untersuchungsergebnis der für Boeing zuständigen US-Verkehrssicherheitsbehörde National Transportation Safety Board (NTSB) wird in etwa einem Monat vorliegen - zerbarst das Fenster der Maschine, als sie mit 600 km/h in 4500 Metern Höhe über Nordmazedonien flog.

Durch den plötzlichen Druckverlust wurde der Mann nach außen gezogen. Sein gesamter Oberkörper - Kopf, Brustkorb und die Arme - war im Freien, wahrscheinlich nur deshalb weil er angegurtet war, wurde der 61-Jährige nicht vollständig aus dem Flugzeug gesaugt.

Durch „reinen Zufall“ überlebt

„Vielleicht hat mich der Gurt gerettet, vielleicht war es Schicksal. Ich glaube an Gott und danke ihm jeden Tag, dass ich lebe“, sagte er dem Guardian und beschrieb die Lebensbedrohliche Minuten: „Die Explosion ist das, woran ich mich erinnere. Es ist das Geräusch vor dem Chaos, das Geräusch, das immer da ist, wenn ich meine Augen zum Schlafen schließe.“

Sein Anwalt Vasilis Tsiaras erklärte, sein Mandant habe durch „reinen Zufall“ überlebt und sei während des Vorfalls mehrmals bewusstlos geworden. „Mein Mandant trägt eine Halskrause, er hat Verletzungen am ganzen Körper. Die Ärzte haben ihm gesagt, dass er sie mindestens sechs Wochen lang tragen muss.“ Danach müsse er zurück ins Krankenhaus, um festzustellen, ob eine Operation nötig sein wird. Solange wir nicht alle Details des Falls kennen, kann ich nicht über eine Entschädigung sprechen, aber sie wird hoch ausfallen. Da bin ich mir sicher“, erklärte der Anwalt gegenüber dem serbischen Nachrichtenportal kurir.rs.

Geschwollen und entstellt

Was seinem Mandanten wiederfahren sei, wünsche er keinem Menschen: „Er war drei Minuten lang außerhalb des Flugzeuges, bevor es anderen Passagieren gelungen ist, ihn wieder hineinzuziehen“, sagt Tsiaras. Es sei ein schrecklicher Anblick gewesen, immer wieder habe der 61-Jährige danach sein Bewusstsein verloren: „Sein Gesicht sah völlig unnatürlich und deformiert aus. Geschwollen und entstellt. Sein Kopf sah aus wie ein Schwamm“. Nachdem Passagiere den Mann ins Flugzeug gezogen hätten, berichtete die Frau des 61-Jährigen, sie hätten mit einem Koffer die Lücke geschlossen.

An Sicherheitsvorkehrungen gehalten

Schwere Vorwürfe kommen auch hier vom Anwalt, die Kabinenbesatzung hätte in diesem kritischen Momenten keinerlei Hilfe geleistet.

In einer Stellungnahme gegenüber dem Guardian erklärte Ryanair, die Besatzungsmitglieder hätten sich während der plötzlichen Dekompression an die Sicherheitsvorkehrungen gehalten. Sie hätten angeschnallt bleiben und Sauerstoffmasken tragen müssen bis das Flugzeug eine sicherere Flughöhe erreicht hatte. Danach sei der 61-Jährige sofort auf einen anderen Platz neben seiner Frau gesetzt worden, ein Arzt unter den Passagieren rekrutiert worden und ein Ärzteteam für die Landung in Thessaloniki organisiert worden.

Der 61-jährige Unternehmer und bisherige Vielflieger erholt sich weiterhin von seinen Verletzungen und kann sich derzeit jedenfalls nicht vorstellen je wieder in ein Flugzeug zu steigen: „Ich möchte jetzt einfach nur wieder gesund werden. Ich wünsche niemandem, dass er das durchmacht, was ich hier erlebt oder besser gesagt überlebt habe, aber wenn ich einen Rat geben kann: Schnallen Sie sich an und bleiben Sie den gesamten Flug über angeschnallt!“