Singen, Tanzen und Trommeln – auf den Brettern, die die Welt bedeuten. In der vergangenen Woche hatten Jugendliche im Forum Kloster in Gleisdorf wieder die Möglichkeit dazu. Zum 14. Mal ging dort der „Sing & Dance Workshop“ von Marianne Weninger und ihrer Tochter Sophie Felgitsch über die Bühne.

Diesmal waren rund 60 Teilnehmende zwischen elf und 20 Jahren mit dabei. Coaches waren namhafte Künstler wie Jazz-Größe Simone Kopmajer.

Rund 60 Jugendliche nahmen heuer an den Workshops teil © Michaela Begsteiger

Beim Abschlusskonzert am Freitag (24. Juli) wird gezeigt, was die jungen Leute gelernt haben. „Wir werden dem Publikum ordentlich einheizen“, freut sich Organisatorin Sophie Felgisch.

Erstmals werden auch zwei Eigenkompositionen von Schülerinnen präsentiert. Beginn ist um 19 Uhr im Forum Kloster. Statt eines Eintritts werden Spenden zugunsten der Roten Nasen Clowndoctors gesammelt.