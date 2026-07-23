Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Teheran/Kuwait-Stadt
Iran greift US-Ziele in Kuwait und Jordanien an
Nach den jüngsten US-Angriffen auf den Iran haben die iranische Armee und die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben Angriffe auf US-Ziele in Kuwait und Jordanien ausgeführt. Die iranischen Revolutionsgarden reklamierten am Donnerstag Attacken auf den in Kuwait gelegenen Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem, das Wüstenlager Udairi und eine Telekommunikationseinrichtung für sich, wie das Staatsfernsehen berichtete.