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Belgorod/Kiew (Kyjiw)
Zwei Tote bei ukrainischen Angriffen gegen Russland
Bei ukrainischen Angriffen in der russischen Grenzregion Belgorod und auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Das teilten die Behörden der Regionen am Donnerstag mit. Im Bezirk Schebekino in der Region Belgorod griff eine ukrainische Drohne nach Behördenangaben ein Fahrzeug an. Ein Mann wurde dabei getötet, ein weiterer verletzt. Auch auf der Krim wurde bei einem ukrainischen Angriff ein Mensch getötet.