Wohl Generationen von Schülern haben sie nie zu Gesicht bekommen: Eine Lehrerin aus dem deutschen Wesel ist seit knapp 17 Jahren krankgeschrieben. Im August 2009 hatte die Beamtin begonnen, immer wieder neue Krankmeldungen einzureichen. Erst im vergangenen Jahr ordnete das Oberverwaltungsgericht in Münster eine Untersuchung durch einen Amtsarzt an.

Die Frau erhält weiterhin ihre vollen Bezüge vom Land Nordrhein-Westfalen, berichtet „Der Spiegel“. Die Lehrerin sollte demnach am Berufskolleg Wesel das Fach Gesundheitswesen unterrichten. Nun liegen neue Erkenntnisse zu dem Fall vor: Inzwischen hat die amtsärztliche Untersuchung der Frau stattgefunden, unter anderem durch eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.

Lehrerin wehrt sich gegen Ruhestand

Daraufhin ordnete die Bezirksregierung Düsseldorf an, die Frau in den Ruhestand zu versetzen. Es handelt sich dabei um die übliche Vorgangsweise bei krankgeschriebenen Beamten, wenn nicht absehbar ist, dass sich ihr Gesundheitszustand binnen sechs Monaten bessert und sie somit wieder ihrer Arbeit nachgehen können. Dagegen hat die betroffene Lehrerin bereits eine Klage beim Verwaltungsgericht eingelegt. Die Bezirksregierung muss nun Akten vorlegen und zur Klage Stellung beziehen. Eine Entscheidung des Gerichts steht aus.

„Es sind vielleicht nicht alle Fakten bekannt. Aber nach dem, was man wissen kann, ist das unerträglich, wenn da 16 oder 17 Jahre lang das Gehalt fürs Nichtstun durchgezahlt wird“, ärgert sich Schulleiter Andreas Tempel im Interview mit Sat.1.

Krankgeschrieben, aber Preis für Hautcreme

Gegen die Frau läuft laut „Spiegel“-Informationen auch ein Verfahren wegen des Verdachts des Betrugs. Ihr wird vorgeworfen, während ihres Krankenstandes als Heilpraktikerin gearbeitet zu haben. Während sie dem Klassenzimmer fernblieb, gewann sie 2012 sogar einen Gründerpreis für eine Hautcreme. Bei einer Hausdurchsuchung im März 2026 fand man laut Staatsanwaltschaft „potenziell beweiserhebliches Material“ – auch elektronische Datenträger wurden bei der Frau sichergestellt.

Der Fall des jahrelangen Krankenstandes einer beamteten Lehrerin ohne amtsärztliche Untersuchung hatte im vergangenen Sommer hohe Wellen geschlagen. Im Landtag von Nordrhein-Westfalen beschäftigte sich der Schulausschuss schon mehrfach mit der Causa. Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) sprach von einem „gravierenden Fehlverhalten“.

Im Landtag von NRW wird ein Entwurf zu einer Gesetzesnovelle diskutiert, durch die ähnliche Fälle in Zukunft vermieden werden sollen. So sollen Beamte, bei denen „Zweifel an der Dienstunfähigkeit“ bestehen, zu einer ärztlichen Untersuchung verpflichtet werden können. Ignorieren sie die Verpflichtung, können ihnen die Bezüge gestrichen werden.

Beschwerde blieb erfolglos

Die Betroffene hatte sich zunächst geweigert, der angeordneten Untersuchung beim Amtsarzt nachzugehen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf gab dem Land recht, auch mit einer Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster hatte die Lehrerin keinen Erfolg.

Laut Besoldungstabelle soll die Lehrerin Monat für Monat bis zu 6174 Euro erhalten. Die Pension würde um rund 2000 Euro geringer ausfallen, berichtet Sat.1. Zumindest bis zur Klärung des Streits soll die Lehrerin ab sofort nur ihre Pension erhalten, beruft sich Sat.1 auf Angaben des Schulministeriums.

Im Oktober sorgte ein weiterer Skandal für Aufsehen. Gegen einen anderen Lehrer, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, nachdem dieser während einer längeren Krankschreibung in zwei TV-Kochshows aufgetreten sein soll.