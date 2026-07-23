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Mexiko-Stadt/Oaxaca
Bürgermeister und Journalist in Mexiko erschossen
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Gewalt in Mexiko sind bei zwei getrennten Taten ein Bürgermeister und ein Journalist getötet worden. Bürgermeister Valentín Lavín sei im Rathaus von Temoac im Bundesstaat Morelos erschossen worden, teilten die Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mit. In der nahe der Hauptstadt Mexiko-Stadt gelegenen Region sind mehrere Drogenkartelle aktiv. Ebenfalls getötet wurde der Journalist Francisco Alejandro Leyva Aguilar im Bundesstaat Oaxaca im Süden.