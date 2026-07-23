Herzlichen Glückwunsch! Graf Felix von Monpezat wurde am Mittwoch 24 Jahre alt. Die Royals geben selten Einblicke in ihr Privatleben, inoffizielle Fotos sind normalerweise eine Seltenheit. Doch anlässlich seines Ehrentages teilt das dänische Königshaus ein neues Familienfoto. Zu sehen sind Papa Prinz Joachim und seine Stiefmutter Prinzessin Marie sowie seine zwei Halbgeschwister Graf Henrik (17) und Gräfin Athena (14). Es fehlt lediglich sein älterer Bruder Graf Nikolai (26), der ebenfalls aus der ersten Ehe des Prinzen und seiner ehemaligen Gattin Alexandra von Frederiksborg stammt.

„Herzlichen Glückwunsch an Seine Exzellenz Graf Felix zu seinem Geburtstag. Anlässlich des 24. Geburtstags des Grafen erscheint ein Porträt Seiner Exzellenz zusammen mit seiner Familie. Das Porträt wurde im Januar 2026 aufgenommen“, schreiben die Royals zu dem Foto. Mit dabei ist auch ihr Familienhund.

Die Nummer sieben der dänischen Thronfolge teilt sich seinen Ehrentag mit einem weiteren Royal-Spross. Prinz George, der älteste Sohn von Kronprinz William und Prinzessin Kate, wurde am Mittwoch 13 Jahre alt.

Graf Nikolai teilt süße Kindheitsfotos

Sein Bruder Nikolai widmet ihm jedoch ein eigenes Geburtstags-Posting mit alten Fotos aus ihrer Kindheit sowie aktuelleren Schnappschüssen. Dazu schreibt er: „Happy Birthday, mein bester Freund. Eines unserer früheren Abenteuer. Ich bin froh, dass du immer an meiner Seite bist“.

Graf Felix schloss 2024 sein Studium an der Copenhagen Business School in Business Administration und Service Management ab. Er zog im Jahr 2025 für ein Auslandssemester weg aus Kopenhagen. Der 24-Jährige verbrachte einige Zeit bei seinem Vater in Washington D.C. und Mexiko. Bruder Nikolai zog es ebenfalls in die weite Welt. Nach einem längeren Aufenthalt in Australien zog er im Frühjahr 2026 nach Manhattan, New York. Dort genießt er das Großstadtleben mit seiner Partnerin Benedikte Thoustrup, modelt und treibt seine Karriere voran. Seine erste Filmrolle ergatterte er kürzlich in einer schwedischen Kinoproduktion.