Zuvor eröffnen IV-Chef Georg Knill, die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Kristina Hammer, und die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) die Konferenz im Salzburger Kongresshaus. Auch der EU-Kommissar für Migration und Inneres, Magnus Brunner, Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und ihr deutscher Amtskollege Gunther Krichbaum sowie Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer, aktuell Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), nehmen am Salzburg Summit teil. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sowie Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) sind ebenfalls zu Gast.

Blinken war von 2021 bis 2025 Außenminister unter dem demokratischen US-Präsidenten Joe Biden. Geprägt war seine Amtszeit maßgeblich vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie den Konflikten in Nahost. Als Außenminister besuchte Blinken Österreich im März 2024, wo er in Wien den damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) traf. Blinken besuchte außerdem die UNO-Drogenbekämpfungskonferenz in der Wiener UNO-City und sprach mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi.

Die Rede Trudeaus findet am Freitag statt. Trudeau hatte am 6. Jänner 2025 überraschend seinen Rücktritt als Parteivorsitzender und als Regierungschef angekündigt. Der damals 53-Jährige stand parteiintern unter Druck, nachdem Umfragen seiner Liberalen Partei eine deutliche Niederlage bei den bevorstehenden Parlamentswahlen voraussagten. "Es ist Zeit für eine Neuausrichtung", begründete er seinen Schritt. Später wurde über Trudeau weniger auf den Politikseiten berichtet, nachdem sich die Gerüchte über seine Beziehung zu Superstar Katy Perry bestätigten. Die Sängerin tourt aktuell in Europa.

Der Salzburg Summit findet heuer zum siebenten Mal statt. Das Treffen dient laut IV als "exklusive Plattform für den Austausch über die Zukunft des Standorts Europa". Neben der geopolitischen Dimension stehen auch technologische, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte im Mittelpunkt der Gespräche.