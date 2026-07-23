Die Region rund um Weiz trumpft dieses Wochenende gleich mit zwei Großveranstaltungen auf. So lädt der Musikverein „Heimatklang Puch“ von Freitag bis Sonntag zum Fest in das steirische Apfeldorf. Anlass ist auch das 160-jährige Bestandsjubiläum des Musikvereins.

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„Wir rechnen über die drei Tage hinweg mit 4000 bis 4500 Leuten“, sagt Obmann Florian Schweiger. 42 Kapellen werden an den drei Tagen auf das Gelände des Obstgroßhandels Gössl pilgern – unter anderem aus Salzburg und Tirol. Schweigers persönliches Highlight: „Am Samstag spielen 20 Musikvereine mit insgesamt 600 und 700 Musikern zusammen. Das wird eine tolle Klangwolke ergeben.“

Die Pucher Kapelle gehört mit 160 Jahren zu einem der ältesten Musikvereine im Musikbezirk Weiz und zählt 66 Mitglieder © KK

Am Freitag geht es ab 17.30 Uhr mit dem „Freundschaftsmusikfest“ los. Ab 21 Uhr unterhält die Gruppe „Hirschgweih“. Programm gibt es am Samstag ab 16 Uhr, um 21 Uhr spielen „Die Fürsten“. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit dem Wortgottesdienst los, es folgt ein Frühschoppen, danach unterhält „BlechBradla“. Infos zu Parkmöglichkeiten und Konzerten gibt es hier.

Tausende Gäste auf der Alm

Ein Fixpunkt ist auch das Teichalmtreffen auf der Festwiese beim Angerwirt in Fladnitz. Alle 23 Ortsgruppen des Bezirkes Weiz beteiligen sich an der Organisation und schaffen es, dass seit Jahrzehnten Hunderte auf der Alm das Tanzbein schwingen.

Das erste Teichalmtreffen fand 1954 statt. Damals war es nur ein kleines Fest der Ortsgruppe Fladnitz. Heute hat es sich zu einer Großveranstaltung mit 2500 bis 3000 Gästen entwickelt.

Heuer geht los um 9.30 Uhr mit dem Einzug der Gruppen sowie dem Marschkonzert des Musikvereins Koglhof. Um 10 Uhr findet die Heilige Messe statt. Gegen 11.30 Uhr werden die Leistungsabzeichen und Ehrungen verliehen, ab 13.30 Uhr wird zu den „Blechquetschern“ getanzt.