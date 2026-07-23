Die zarte Entspannung im Juni dürfte sich als nicht nachhaltig erweisen: Die nach der neuerlichen Iran-Eskalation abermals kräftig gestiegenen Öl- und Spritpreise werden sich im Juli auch wieder in den Teuerungsraten widerspiegeln. Und damit den Druck auf die Geldpolitik erhöhen. Blick zurück: Im Mai war die Inflationsrate wegen des vom Nahost-Krieg ausgelösten Energiepreisschocks in der Eurozone noch auf 3,2 Prozent geklettert. Im Juni sorgte der Friedensvertrag für sinkende Ölpreise – und damit auch für einen Rückgang der Inflationsrate auf 2,8 Prozent. Die Hoffnung auf eine dauerhafte Beruhigung hat sich nicht erfüllt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar an, die Preise an den Tankstellen klettern rasant nach oben.

Vor dieser unerfreulichen Kulisse entscheidet die Europäische Zentralbank am Donnerstag über die Zinsen. Zur Erinnerung: Im Juni hatte der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde im Kampf gegen die Teuerung die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Es war die erste Erhöhung seit drei Jahren. Der für die Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz stieg damit von 2,0 auf 2,25 Prozent. Setzt nun eine Serie an Zinserhöhungen ein? Am Donnerstag wird von Experten trotz des steigenden Inflationsdrucks noch kein weiterer Zinsschritt erwartet. Der dürfte dann bei der Sitzung am 10. September folgen, wenn auch die aktualisierten EZB-Prognosen vorgelegt werden. Klar ist aber: Je stärker sich die Inflationsrate vom EZB-Ziel von zwei Prozent entfernt, desto größer wird der Handelsdruck.

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Martin Kocher, hatte in der Vorwoche angesichts gestiegener Ölpreise durch den Iran-Krieg diese Handlungsbereitschaft der EZB betont. „Im Moment legen wir ein besonderes Augenmerk auf die indirekten Preiseffekte des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten und mögliche Zweitrundeneffekte“, wurde das EZB-Ratsmitglied in der deutschen „Börsen-Zeitung“ zitiert. „Wir sehen aktuell keine Zweitrundeneffekte, müssen unsere Geldpolitik jedoch auch an den Inflationserwartungen ausrichten.“ Die Entwicklung sei von hoher Unsicherheit geprägt, da sich die Intensität des Konflikts immer wieder ändere. „Daher sind wir jederzeit bereit, geldpolitische Maßnahmen einzusetzen, sollte das nötig sein“, so Kocher.

Aus den Protokollen der Juni-Zinssitzung lässt sich die anhaltend hohe Unsicherheit ebenfalls herauslesen. „Angesichts der anhaltend hohen Unsicherheit war es wichtig, von einer Orientierungshilfe zum künftigen Zinspfad abzusehen“, heißt es im Wortlaut. Es solle weder der Eindruck erweckt werden, die aktuelle Entscheidung sei der Auftakt zu einer Reihe weiterer Zinserhöhungen, noch sie als einmalige Maßnahme darzustellen. Der Verzicht auf eine vorzeitige Festlegung sollte demnach dazu beitragen, flexibel auf unterschiedliche Szenarien zur Entwicklung des vom Nahost-Konflikt ausgehenden Energiepreisschocks zu reagieren.