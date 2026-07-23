Wenig Glück ist dem Alpenverein Gmünd-Lieser-Maltatal bei der Verpachtung der Frido Kordon Hütte am Fuße des Stubecks beschieden. Jene Pächter, die die Hütte in 1649 Metern Seehöhe im Dezember des Vorjahres übernommen haben, sind seit Monatsbeginn wieder weg. „Der Start war vielversprechend, aber am Anfang der Sommersaison gab es Probleme mit geregelten Öffnungszeiten“, schildert der Alpenvereins-Vorsitzende Hans Jury.

Beliebtes Naherholungsgebiet für Sportler

Die gute Nachricht: „Es gibt bereits mehrere Interessenten, wir werden aber nichts übers Knie brechen, und hoffen, dass wir jemanden finden, der die Aufgabe mit Ernsthaftigkeit angehen wird“, sagt Jury. Ihm ist bewusst, dass es in der Region einen Gästerückgang gibt und dass die Besitzer der rund 100 Zweitwohnsitze das Stubeck nicht mehr so häufig frequentieren. „Dennoch ist die Hütte als Ganzjahresbetrieb zu führen und ein beliebtes Naherholungsgebiet im Liesertal, vor allem für Radfahrer, Schlittenfahrer und Skitourengeher“, so Jury weiter.

Die Hütte verfügt innen und außen über jeweils 50 Sitzplätze. Rund 30 Pkw-Stellplätze sind vorhanden, außerdem ist die Hütte mit Pkw und Kleinbussen problemlos erreichbar. Interessenten können sich bei Hans Jury unter der Telefonnummer 0676-359 41 93 oder per E-Mail: hansjury@gmx.net melden.