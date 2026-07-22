Cher (80) muss nach einem langwierigen Rechtsstreit mit der Witwe ihres verstorbenen Ex-Mannes Sonny Bono ihre eigenen Anwaltskosten in Millionenhöhe tragen, wie People berichtet.

Mary Bono (64), die ehemalige Kongressabgeordnete aus Kalifornien, heiratete den späteren US-Abgeordneten Sonny Bono im Jahr 1986. Das Paar blieb bis zu seinem tödlichen Skiunfall am 5. Januar 1998 verheiratet. Sonny & Cher – mit ihren bürgerlichen Namen Salvatore Phillip „Sonny“ Bono und Cheryl Sarkisian – waren nicht nur ein erfolgreiches Musikduo, sondern auch von 1964 bis 1975 verheiratet.

Cher verklagte Mary Bono und forderte Schadenersatz

Im Oktober 2021 reichte Cher Klage gegen Mary Bono ein und forderte Schadenersatz in Höhe von einer Million US-Dollar. Die Grammy-Preisträgerin machte damals geltend, dass ihr Einnahmen aus den Rechten und Tantiemen der gemeinsam mit Sonny aufgenommenen Songs – darunter „I Got You Babe“ und „The Beat Goes On“ – vorenthalten würden.

Auf Grundlage ihrer Scheidungsvereinbarung mit Sonny aus dem Jahr 1978 stand Cher ein Anteil von 50 Prozent zu. In ihrer Klage argumentierte sie jedoch, Mary Bono habe versucht, sich auf eine „völlig unzutreffende gesetzliche Kündigungsregelung des Copyright Act von 1976“ zu berufen, um Chers Rechte vollständig zu beenden.

Im Mai 2024 gewann Cher den Urheberrechtsstreit. Ein kalifornischer Richter entschied, dass ihr mehr als 418.000 US-Dollar an ausstehenden Tantiemen zustanden. Im Jänner 2026 beantragte Cher die Erstattung ihrer Anwaltskosten in Höhe von 1.023.605,30 US-Dollar. Ihre Anwälte erklärten, dass ihr diese Kosten bei der erfolgreichen Führung des Verfahrens entstanden seien.

„Eine Aufteilung von Chers Anwaltskosten ist nicht erforderlich, da ihre erfolgreiche Vertragsbruchklage und die erfolglose zweite Widerklage der Beklagten auf demselben Sachverhaltskern beruhen wie Chers Feststellungsklage. Zudem waren etwaige Kosten im Zusammenhang mit der teilweise erfolgreichen ersten Widerklage der Beklagten von geringfügiger Bedeutung“, führten ihre Anwälte weiter aus.

Vergangene Woche wies jedoch ein Richter den Antrag zurück, da es sich bei dem Streit um vertragliche Fragen und nicht um einen urheberrechtlichen Anspruch gehandelt habe. Darüber hinaus wurde erwartet, dass Cher im Zusammenhang mit ihrer rechtlichen Vertretung weitere Anwaltskosten in Höhe von rund 10.000 US-Dollar entstehen würden.

Sonny & Cher

Neben ihrer Karriere als Sonny und Cher moderierte das ehemalige Ehepaar in den 1970er-Jahren auch gemeinsam die CBS-Varietéshow The Sonny & Cher Comedy Hour. Sonny Bono war später von 1988 bis 1992 Bürgermeister von Palm Springs und von 1995 bis zu seinem Tod republikanischer Abgeordneter im US-Kongress.

Vor seinem Tod bekamen Sonny und Cher 1969 gemeinsam ein Kind, Chaz Bono. Sonny Bono war außerdem Vater von Christine aus seiner ersten Ehe mit Donna Rankin sowie von Chesare und Chianna, die aus seiner Ehe mit Mary Bono stammen.