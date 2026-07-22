Samsung denkt einem Zeitungsbericht zufolge über einen Einstieg beim französischen KI-Entwickler Mistral nach. Der südkoreanische Speicherchiphersteller könnte bei der kommenden Finanzierungsrunde bis zu einer Milliarde Euro investieren, schrieb die „Financial Times“ am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Mistral würde dabei mit insgesamt etwa 20 Milliarden Euro bewertet werden.

Beim Einstieg des Chipindustriezulieferers ASML vor einem knappen Jahr war das Start-up mit rund 12 Milliarden Euro bewertet worden. Weder Samsung noch Mistral waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Mistral gilt als europäische Antwort auf OpenAI und Anthropic. Das Start-up profitiert von der Suche zahlreicher Unternehmen und staatlicher Institutionen nach Alternativen zu den großen KI-Anbietern aus den USA und China.

Am Dienstag vereinbarte Mistral eine milliardenschwere Kooperation mit Microsoft. Die Unternehmen wollen die KI-Infrastruktur von Mistral gemeinsam ausbauen. Zudem könnten Microsoft-Kunden künftig ihre eigenen KI-Anwendungen auf den Servern von Mistral entwickeln. Das Start-up zählt unter anderem das französische Militär zu seinen Kunden.