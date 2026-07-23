„Zu oft mussten wir feststellen, dass dort, wo Alkohol fließt, auch die Gewalt zunimmt“ – mit diesen Worten begründet Evelyn Palla ihr Alkoholverbot. Palla ist Chefin der Deutschen Bahn (DB). Anfang der Woche wurde bekannt, dass die DB ein Alkoholverbot an allen 5.400 Bahnhöfen in Deutschland plant. Man erhofft sich mehr Ordnung und Sicherheit für Personal und Reisende.

Auch in Österreich gilt an einzelnen Bahnhöfen bereits so ein Verbot. Etwa am Wiener Praterstern, in Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck oder Feldkirch. Alkohol darf dort zwar erworben, aber nicht konsumiert werden. Ausgenommen ist die Gastronomie.

Wenngleich man damit gute Erfahrungen gemacht hat, sehen die ÖBB in der Steiermark, wo es aktuell keine Standorte mit Alkoholverbot gibt, keinen Handlungsbedarf. Was aber auf allen Bahnhöfen gilt, sind die Hausregeln: Die verbieten übermäßigen Alkoholkonsum und den Aufenthalt von offensichtlich betrunkenen Personen.

Für ein flächendeckendes Verbot im Umfeld eines Bahnhofs braucht es ein gemeinsames Vorgehen von Stadt und den ÖBB. Wenn eine entsprechende behördliche Verordnung oder ein Bescheid den Bahnhofsbereich miteinschließt, können die ÖBB die Umsetzung am Bahnhof veranlassen und begleiten.

Am Grazer Hauptbahnhof sind keine Probleme bekannt

Alkoholverbotszonen sind in Graz nichts Neues. So ist etwa in der Innenstadt am Hauptplatz der Konsum von Alkohol abseits der Gastro-Stände verboten. Am Hauptbahnhof ist eine solche Zone aber nicht geplant, teilt das Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) mit. Es sei nicht bekannt, dass es dort vermehrt zu Problemen käme. „Auch Bürgerinnen und Bürger berichten der Frau Bürgermeisterin in persönlichen Gesprächen nicht von gehäuften Problemen mit Alkohol am Bahnhof“, heißt es.

Die Polizei führt keine Statistik speziell für den Hauptbahnhof oder den Europaplatz. An Hotspots, wo viele Menschen aufeinandertreffen, komme es jedoch allgemein immer wieder alkoholbedingt zu Verwaltungsübertretungen und strafbaren Handlungen, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Seit mehr als einem Jahr betreibt die Caritas eine Bahnhofsmission am Grazer Hauptbahnhof. Dort wird kein Alkohol ausgeschenkt, es gilt aber auch kein generelles Verbot. Wer seine Getränke selbst mitbringt, darf Bier und Wein konsumieren. Hochprozentiges ist auch dort verboten.