Mehr als 40 Waldbrände wurden allein in Kärnten heuer bereits verzeichnet – so viele, wie in einem durchschnittlichen Jahr insgesamt. Noch auffallender ist aber, dass sehr viele von ihnen durch Blitze ausgelöst wurden. Unweigerlich stellt sich die Frage: Was ist der Grund dafür?

Weniger als 10 Prozent sind positive Blitze

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass „besondere Blitze“, die nun in unseren Breiten immer öfter vorkommen, für die vielen durch Blitze ausgelösten Waldbrände verantwortlich sind. „Damit sind wahrscheinlich die sogenannten positiven Blitze gemeint“, erklärt Meteorologe und Blitz-Experte Alexander Hedenig von Geosphere Austria. Sie entstehen meist am Rand eines Gewitters und tragen wesentlich mehr Energie in sich. Weil sich ihre Energie auf einen vergleichsweise kleinen Bereich konzentriert, gelten sie grundsätzlich als gefährlicher und können leichter Brände verursachen. Sie kommen aber deutlich seltener vor als die üblichen negativen Blitze, sie machen im Durchschnitt weniger als ein Zehntel aus.

Alexander Hedenig: „Die positiven Blitze sind grundsätzlich gefährlicher und können leichter Brände verursachen. Sie kommen aber deutlich seltener vor als die üblichen negativen Blitze.“ © KLZ / Helge Bauer

„Mehr als 90 Prozent aller Blitze, die den Boden erreichen, sind sogenannte negative Blitze“, erklärt Hedenig. Sie tragen weniger Energie in sich, entstehen im unteren Bereich einer Gewitterwolke und verzweigen sich auf dem Weg zum Boden, weshalb noch einmal weniger Energie am Boden ankommt. Sie sind deshalb an sich weniger dazu imstande, Waldbrände auszulösen. Trotzdem glaubt der Meteorologe, dass diese Blitze die vielen Waldbrände verursacht haben – und eben nicht die positiven Blitze.

Hauptgrund? „Die Trockenheit“

„Der Hauptgrund ist nämlich ziemlich sicher die Trockenheit“, sagt Hedenig. Zwar hätten Regenfälle den Boden zuletzt stellenweise befeuchtet, doch das gelte meist nur für die obersten Zentimeter. Ein Blitz dringt mitunter deutlich tiefer – oft bis zu einen Meter tief – in den Boden ein und kann dort trockenes Material entzünden.

Christian Matitz: „Die Böden sind derzeit sehr trocken – besonders im Wald.“ © Privat

Genau das beobachtet man aktuell in den Wäldern. „Die Böden sind derzeit sehr trocken – besonders im Wald“, bestätigt Kärntens Landesforstdirektor Christian Matitz. Besonders der Humus sei leicht entzündlich, denn nur ganz an der Oberfläche sei es meist feucht. Der schneearme Winter und die anhaltende Trockenheit im Frühjahr haben die Situation immer weiter verschärft.

Gibt es gar nicht mehr positive Blitze?

Aber was spricht gegen die These, dass die positiven Blitze – weil sie vermeintlich mehr werden – dafür verantwortlich sind? „Weil es schlichtweg keine Indizien dafür gibt, dass sie generell mehr werden“, sagt Hedenig. Die internationale Forschung liefere dazu ein widersprüchliches Bild. Während einzelne Studien in Kanada und Indien einen Anstieg positiver Blitze feststellen konnten, führt der Urbanisierungseffekt hingegen zu einer gegenteiligen Entwicklung. Vor allem in Stadtnähe ist ein Anstieg negativer Blitze zu beobachten. Ein eindeutiger Trend ist daher nicht erkennbar.

Hinzu komme bei den negativen Blitzen ein anderes Faktum: „Ein Blitz besteht oft nicht nur aus einer einzigen Entladung. Nach dem ersten Einschlag können weitere Entladungen denselben bereits entstandenen Blitzkanal nutzen und dadurch besonders viel Energie übertragen.“ Rund die Hälfte aller Blitze weise mehrere Entladungen auf. Etwa bei der Hälfte davon komme es zu einem sogenannten Langzeitstrom, der brennbares Material entzünden kann. Da negative Blitze viel häufiger auftreten als positive, vermutet Hedenig, dass gerade solche Mehrfachentladungen häufig hinter Blitzbränden stecken könnten. Wissenschaftlich gesichert sei das allerdings noch nicht.

Für die außergewöhnlich hohe Zahl an Waldbränden sieht Hedenig deshalb eine andere Ursache: Nicht die Blitze haben sich heuer wesentlich verändert, sondern die Bedingungen, auf die sie treffen. „Treffen selbst gewöhnliche Blitzentladungen auf ausgetrockneten Humus und trockene Waldböden, steigt das Risiko eines Brandes erheblich.“

Übrigens: Es sei nichts Ungewöhnliches, dass Brände Stunden oder sogar Tage nach einem Unwetter entstehen und trotzdem auf Blitzschläge zurückgeführt werden. „Häufig entstehen zunächst Schwel- oder Stockbrände im Wurzelbereich. Mitunter beginnt es erst Stunden oder sogar Tage später zu glosen, ehe offenes Feuer sichtbar wird“, erklärt Landesforstdirektor Matitz.