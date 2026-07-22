392 verletzte Kinder und Jugendliche in den letzten acht Jahren, 83 Prozent davon waren ohne Helm unterwegs: Eine aktuelle Studie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz zeigt, dass Kopfverletzungen und Knochenbrüche zu den häufigsten Folgen von E-Scooter-Unfällen zählen. Gerade am World Brain Day (Tag des Gehirns) machen die Ergebnisse deutlich, wie wichtig das Tragen eines Helms zum Schutz vor schweren Kopfverletzungen ist. Besonders auffällig: Die Zahl der Verletzten sinkt nach den Sommerferien nicht – sie erreicht im September sogar ihren Höchststand.

E-Scooter gehören für viele Kinder und Jugendliche zum Alltag. Doch oft genügt schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit: Das Kind verliert die Kontrolle über seinen E-Scooter, stürzt und zieht sich eine Kopfverletzung oder einen Knochenbruch zu. Die Studie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz zeigt das Ausmaß: Zwischen 2017 und 2025 wurden dort 392 Kinder und Jugendliche nach E-Scooter-Unfällen behandelt. Besonders alarmierend: Nur 17 Prozent der Verunglückten trugen nachweislich einen Helm.

„Jedes verletzte Kind ist eines zu viel“

„Jedes verletzte Kind ist eines zu viel. Als Universitätsklinik behandeln wir nicht nur jede Verletzung, sondern analysieren die Ursachen auch wissenschaftlich. Nur wenn wir die Gefahren kennen, können wir gezielte Vorsorgemaßnahmen entwickeln und konkrete Verhaltensempfehlungen ableiten, um solche Unfälle künftig zu verhindern“, betont Holger Till, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie und Präsident des Vereins „Große schützen Kleine“.

Für die an der Medizinischen Universität Graz durchgeführte Studie unter Leitung von Margarita Eibisberger wurden alle Patientinnen und Patienten ausgewertet, die zwischen 2017 und 2025 nach einem E-Scooter-Unfall an der Universitätsklinik Graz behandelt wurden. Insgesamt flossen die Daten von 392 Kindern und Jugendlichen in die Analyse ein.

Das Durchschnittsalter lag bei 12,8 Jahren, rund zwei Drittel der Verletzten waren Buben. Die überwiegende Mehrzahl der Unfälle war auf Stürze ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Jeder zehnte Unfall ereignete sich bei einer Kollision mit einem Kraftfahrzeug. Insgesamt entfielen fast 95 Prozent aller Unfälle auf diese beiden Unfallarten.

Nur 17 Prozent der Kinder trugen einen Helm

Auffällig war außerdem die niedrige Helmtragequote: Nur 17 Prozent der Kinder und Jugendlichen trugen nachweislich einen Helm. Gleichzeitig zählen Kopf- und Halsverletzungen sowie Knochenbrüche zu den häufigsten Unfallfolgen.

„E-Scooter werden noch immer häufig als harmloses Freizeitgerät wahrgenommen. Unsere Studie zeigt jedoch, dass sie bei Kindern und Jugendlichen mit teils schweren Verletzungen verbunden sind. Besonders auffällig war die niedrige Helmtragequote. Gerade hier liegt großes Potenzial, schwere Verletzungen zu verhindern“, erklärt Studienleiterin Eibisberger.

E-Scooter: Ein Kind verstarb

Die Auswertung dokumentierte insgesamt 620 Verletzungen bei 392 jungen Patienten: Mehr als jedes dritte Kind erlitt mehrere Verletzungen gleichzeitig, rund 13 Prozent sogar mehr als drei. Am häufigsten betroffen waren der Kopf- und Halsbereich sowie die oberen Extremitäten. Unter den Knochenbrüchen traten Unterarmfrakturen am häufigsten auf. Mehr als sieben Prozent der Kinder mussten operiert werden, rund jedes sechste Kind musste stationär aufgenommen werden. Ein Kind verstarb nach einer Kollision mit einem Auto an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Holger Till: „Unsere Studie zeigt deutlich: E-Scooter sind kein harmloses Freizeitgerät. Wir behandeln immer wieder Kinder mit schweren Kopfverletzungen, Knochenbrüchen oder Mehrfachverletzungen. Viele der schweren Kopfverletzungen würden durch einen Helm vermutlich weniger schwer ausfallen. Unser Ziel muss sein, dass Helmtragen bei E-Scootern genauso selbstverständlich wird wie beim Skifahren oder Radfahren.“