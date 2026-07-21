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St. John's
Über 160.000 Ausländer flüchten vor Gewalt aus Südafrika
Aus Furcht vor fremdenfeindlicher Gewalt in Südafrika haben in den vergangenen zwei Monaten mehr als 160.000 Ausländer Südafrika verlassen. Die meisten von ihnen stammten aus Simbabwe und Malawi, wie am Dienstag aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage der Angaben ausländischer Regierungen hervorging. Auch Staatsbürger aus Ghana, Kenia, Lesotho, Mosambik, Nigeria und Uganda verließen demnach in großer Zahl Südafrika.