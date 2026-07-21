Zugegeben, erneut erlebt Graz keinen „Kollaps“ und es liegen auch keine Meldungen über Picknick-Gelage von Personengruppen vor, die stundenlang im Stau stehen. Und dennoch: Die laufenden Großbaustellen im Grazer Stadtgebiet drücken erwartungsgemäß gehörig auf das Tempo und die Laune bei Autolenkern wie Busfahrgästen. So spürt man die laufende Sanierung am Glacis, verbunden mit der vorübergehenden Sperre von Fahrstreifen, besonders tagsüber – weshalb die Graz-Linien nun auch reagieren: „Aufgrund des zunehmenden Staus“ am Glacis werde die Buslinie 39 tagsüber ab sofort meist ausweichen.

Sowohl ganz früh am Morgen als auch am Abend und an den Wochenenden sei die Lage nicht so schlimm, bestätigt man seitens der Graz-Linien – doch dazwischen würden die Arbeiten den Fahrplan völlig ausbremsen. Also werde man ab sofort tagsüber in der Regel mit der Buslinie 39 ausweichen und ab der Haltestelle Zinzendorfgasse via Universität zum Geidorfplatz fahren. Passagiere erleiden dadurch keinen Nachteil, betont man: Auf der Ausweichstrecke werden die Haltestellen Universität und Attemsgasse mitbedient, in Fahrtrichtung Jakominiplatz gibt es keine Änderungen.