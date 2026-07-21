Erst war sie ein riesiges Politikum, dann eine Riesengaudi. Doch beim Aufsteirern 2026 wird es keine Fortsetzung von „Jodie’s Fuxteiflswüde Jausn-Hüttn“, wie die Hütte der RosaLila PantherInnen in der Stubenberggasse hieß, geben.

„Wir bedauern das sehr“, heißt es vom steirischen LGBTIQ-Interessensverein. Die liebevoll mit rosa Dirndlstoffen und bunten Blumen geschmückte Hütte sei ein beliebtes Fotomotiv am großen Volkskulturfest gewesen, vor allem aber ein Publikumsmagnet und Treffpunkt. Menschen verschiedenster Generationen und politischer Überzeugungen seien zusammengekommen – auch Vertreterinnen und Vertreter fast aller Parteien hätten vorbeigeschaut. Genau das wollte man mit der Hütte auch erreichen – „einen Platz zu schaffen, an dem Berührungsängste verschwinden, Vorurteile abgebaut werden und queeres Leben ganz selbstverständlich als Teil der steirischen Gesellschaft und Volkskultur sichtbar ist“, heißt es von den RosaLila PantherInnen.

Dass man heuer von den Veranstaltern hinter dem „Aufsteirern“, der Ivents Kulturagentur, nicht mehr eingeladen wurde, bedauert man sehr – von Ivents war niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Heuer neu soll aber eine Hütte von Sozialvereinen sein – neben vielen Neuerungen zum 25. Jubiläum wie etwa erstmals ein zweitägiges Bespielen der Grazer Herrengasse. Aus dem Büro von Landeshauptmann und Volkskulturreferent Mario Kunasek (FPÖ) heißt es, dass man mit dem Aus für die Hütte der PantherInnen nichts zu tun habe, das sei Sache der Veranstalter.

Im Vorjahr war über die Hütte allerdings sehr wohl auch von höchster Stelle mitentschieden worden – erst verbot nämlich das Land Steiermark, das das Fest mit 660.000 Euro jährlich fördert, die Teilnahme der PantherInnen am Fest ganz. Der Aufschrei war groß, wonach sich Vertreter aus dem Landeshauptmannbüro, die Aufsteirern-Veranstalter und die PantherInnen bei einem Gipfel in der Burg an einen Tisch setzten, um doch noch eine Lösung zu finden. Die Sorge, dass „der Markenkern des Aufsteirern“ durch schrille Auftritte gefährdet werden könnte, konnte danach ausgeräumt werden.

Heuer gibt es dennoch keine Fortsetzung, den Wirbel will man sich offenbar doch ersparen. Die Absage war schon vor Monaten gekommen, nun machten es die PantherInnen aber öffentlich – auch, weil man oft danach gefragt werde, wie die Vorbereitungen laufen. „Beim Reden kommen d’Leut zamm. Genau dafür steht die Steiermark“, sagt Vereinsvorstand Joe Niedermayer enttäuscht: „Ein Volkskulturfest darf kein Platz für politischen Hickhack sein, für Menschenwürde aber sehr wohl. Denn in der Steiermark hält man zamm und lost kan hint!“