Es ist eine der bekanntesten Adressen des politischen Berlin: Das Ludwig-Erhard-Haus im Stadtteil Charlottenburg in der deutschen Hauptstadt ist Sitz der neu geschaffenen Imendo Deutschland GmbH. Die Kärntner Software-Schmiede von Gründer Jörg Kerschbaumer startete dort zu Jahresbeginn mit sieben Mitarbeitern. Das viel beachtete „Grand Opening“ mit mehr als 100 Gästen wurde im Juni gefeiert.

Der Schritt nach Deutschland war für Jörg und seinen Bruder Gernot Kerschbaumer mehr als nur eine Standorterweiterung. Die Gründung der eigenen Gesellschaft belegt die Bedeutung dieses Schrittes. Staatliche Institutionen und Behörden wie das Land Brandenburg und die deutsche Bundeswehr zählen bereits zu den Kunden der Kärntner, die als IT-Dienstleister deutschlandweit reüssieren wollen. „Berlin ist daher eine gute Wahl“, sagt Jörg Kerschbaumer. Als europäisches Unternehmen sei man im öffentlichen Bereich „im Vorteil“.

Imendo-Geschäftsführung mit Keynote-Speakerin und Paralympics-Siegerin Elena Semechin im Rahmen des Grand Openings von Imendo Deutschland: Jörg und Gernot Kerschbaumer, Helmut Taumberger und Norman Bernhardt © Imendo

Mittlerweile beschäftigt die Imendo-Gruppe mehr als 100 Personen. Das Headquarter des vor 16 Jahren als Start-up gegründeten Data-Spezialisten ist – und bleibt – im Lakeside Park Klagenfurt. „Erklärtes Ziel ist es, Talente aus der Region nach Klagenfurt zu holen und ihnen Perspektiven in einem progressiven Tech-Unternehmen zu bieten“, sagt Co-Geschäftsführer Gernot Kerschbaumer. Auch der zweite österreichische Standort in Wien wächst, dort hat Imendo die Büroflächen im Quartier Belvedere Central (QBC) auf 1000 Quadratmeter verdoppelt.

Zwar seien die „goldenen Zeiten in der IT vorbei“, sagt Jörg Kerschbaumer, „sie ist nicht mehr krisensicher.“ Doch Imendo habe von den turbulenten Zeiten profitiert und etwa Top-Mitarbeiter gewonnen. Gerade in Deutschland helfe der Umstand, dass Imendo ein stabiles Familienunternehmen ohne Schulden ist. „Man schaut genau, mit wem man es zu tun hat.“ Übernahmeangebote seien eher die Regel als die Ausnahme, schmunzelt Kerschbaumer: „Ich bekomme jede Woche drei Angebote von Private-Equity-Firmen auf den Tisch.“

„Die Deutschen schauen genau“

Als eines der größten unabhängigen Unternehmen im Data- und KI-Markt in Österreich hat Imendo zwar gute Voraussetzungen beim Marktstart. Dennoch habe man in Deutschland „nicht auf die Kärntner gewartet“, sagt Gernot Kerschbaumer schmunzelnd. Doch mit viel Expertise im öffentlichen Bereich und Leuchtturmprojekten wie etwa der „Wien KI“ für rund 80.000 Mitarbeiter der Stadt Wien und dem Bildungsinformationssystem des Bundes legte man sich veritable Startrampen. „Und Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher.“ Jörg Kerschbaumer ergänzt: „Die Deutschen schauen genau, was Österreich macht, wollen Know-how und Best Practice übernehmen.“

Das Ludwig Erhard-Haus in Charlottenburg ist der Berliner Standort der Imendo Deutschland GmbH © Imendo Gmbh

Natürlich berge jede Expansion auch Risiken, aber die Chancen überwiegen bei weitem: Kernmarkt von Imendo ist „alles, was ausschreibungspflichtig ist“, aber auch Industrie und Mittelstand gehören zu den Kunden. Weiteres Wachstum ist ausdrücklich erwünscht: „Wir suchen aktiv Mitarbeiter – und kleinere Firmen als Übernahmekandidaten“, sagt Jörg Kerschbaumer. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch in andere europäische Länder gehen.“ Im Gegenteil: Slowenien oder die Slowakei sind bereits im Visier. Wachstum bis zu 150 Mitarbeitern könnte Imendo mit den derzeitigen Strukturen gut bewältigen, sagt er.

Die KI wird zum Kostentreiber

Die allgegenwärtige KI sei ein Treiber für das Geschäft von Imendo. Dass typische Bürojobs („White Collar“) im großen Stil wegrationalisiert werden könnten, verneint Jörg Kerschbaumer: „Das sehe ich überhaupt nicht.“ Auch ohne Programmierer werde es nicht gehen: „Wenn du alles von der KI programmieren lässt, geht das tiefgreifende Know-how verloren.“ Außerdem sei KI zunehmend auch ein Kostentreiber: „Viele stellen sich schon die Frage, ob es günstiger ist, die KI zu finanzieren oder Mitarbeiter.“