In der ersten Staffel haben sie noch auf ihre Karriere zurückgeschaut, in der zweiten Staffel haben sie beim Hedonismus nachgeschärft und in Staffel 3 zelebriert Bill Kaulitz die hohe Kunst von Halli-Galli-Superstar. Bill und Tom Kaulitz sind bekanntlich immer noch Tokio Hotel, haben aber längst die Erfolgskurve auf mehrere Standbeine verteilt. Ihr Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ ist so ebenso erfolgreich wie ihre Performance als schräges Glamour-Duo. Die Serie „Kaulitz & Kaulitz“ (Netflix) ist am Freischwimmen aus der ihnen anhaftenden Boyband-Blase nicht ganz unbeteiligt gewesen.



Wobei das mit dem Schwimmen in der Realität zumindest bei Bill Kaulitz nicht immer ganz so reibungslos funktioniert. Im Hedonisten-Universum wäre er wohl Sternzeichen Seepferdchen, aber in der Realität wird es eher schwierig, wenn man bei der eigenen Poolparty untergehen könnte. In Staffel 3 herrscht also immer mal wieder Alarmstimmung, die man zumindest von Titel und Motto her bei den Ärzten finden könnte: „Schrei nach Liebe“. Wobei hier auch kein Arzt hilft. Bill Kaulitz ist der One-Night-Stands überdrüssig, er will der flüchtigen Liebe abschwören. Aber wie schon in der Einleitung für Band 1 der angewandten Küchenpsychologie vermerkt ist, lässt sich in der Liebe kaum was erzwingen. Nur hat sich das zu Bill Kaulitz noch nicht durchgesprochen.

Zwar mag die Staffel vollgestopft sein mit Events und Festen, darunter die Bombast-Hochzeit von Tokio-Hotel-Bassist Georg, aber es ist das Hadern von Bill Kaulitz mit der Liebe und das Emotions-Ping-Pong, das folgt. Sein Umfeld reagiert mit einer Überforderung, die wiederum die komplette Gefühlsorgel von Bill Kaulitz zum Erklingen bringt. Die sich daraus ergebende Disharmonie rüttelt den emotionalen Zwillingshaushalt ordentlich durch. Gespielt ist hier tatsächlich wenig – „I see your true colors“, singt Cindy Lauper und trifft damit hier den Punkt. Ein Emotionsoverload, den man am besten in kleinen Dosen zu sich nimmt.

Bewertung: ●●●○○



Kaulitz & Kaulitz ist auf Netflix zu sehen.