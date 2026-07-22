Je wärmer die Sommer werden, desto mehr Menschen entdecken Österreichs Bergseen. Hier oben zu leben und zu arbeiten – zumindest den Sommer über – ist für viele ein Traum. Im Rahmen einer Heimatleuchten-Folge mit dem Titel „Unsere schönsten Bergseen“, die am Freitag, dem 24. Juli, um 20.15 Uhr bei ServusTV zu sehen ist, werden Hüttenwirte und ihre Familien begleitet. Es sind Geschichten von Neuanfängen, Abschieden, Herausforderungen und der großen Liebe.

Auch Schauplätze in Osttirol sind Teil der Folge. Diese führt die Zuschauer von der Zupalseehütte und der Obstanserseehütte in Osttirol über den Wildseeloder im Pillerseetal und die Neue Regensburger Hütte im Stubaital bis zur Rotgüldenseehütte im Salzburger Lungau.

Verliebte Hüttenwirte und eine Kindheit in den Bergen

Derka Turi ist auf dem Lasörling-Höhenweg unterwegs, als sie ihren zukünftigen Partner Thomas Tschoner, Hüttenwirt der Zupalseehütte, traf. Statt einem Tag blieb sie eine Woche und entschied sich, selbst Hüttenwirtin zu werden. Seit vier Jahren sind die Beiden nun schon ein Team und bewirten zahlreiche Wanderer. Das Paar gibt Einblicke in ihren aufregenden Alltag.

50 Kilometer Luftlinie entfernt hat Heinz Bodner fast jeden Sommer seines Lebens auf der Obstanserseehütte verbracht, nur wenige Meter vom gleichnamigen See. Die Alpenvereinshütte ist eine wichtige Station am Karnischen Höhenweg. Schon als Kind ist er in den Osttiroler Bergen unterwegs gewesen und hat am Bach gespielt. Er blickt auf seine Kindheit und prägende Erfahrungen zurück und spricht über seine Töchter, die Tiere sowie einen verhängnissvollen Brand bei der Nachbarhütte.

Vegetarier-Hütte und das Frühstücksangebot

Auf der Neuen Regensburger Hütte haben Christian Tomaselli und seine Frau Angelika vor wenigen Jahren als Quereinsteiger ein gewagtes Projekt gestartet: Die erste vegetarische Alpenvereinshütte Tirols. Kritiker gaben ihnen keine Chance, inzwischen ist die Hütte jedoch meistens ausgebucht. Damit alle Besucher satt werden, werden hunderte Kilogramm Gemüse pro Woche verarbeitet. Dieses kommt von Veronika Lacher, die den Mesnerhof im Stubaital betreibt. Ihr Vater gilt als Biopionier und Hofladen-Vorreiter. Unterdessen tischen Anna Potocka-Tonnhofer und Thomas Tonnhofer auf der Rotgüldenseehütte auf. Sie sind bekannt für ihr beliebtes Frühstücksangebot.