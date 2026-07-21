Was für ein Tag für den Osttiroler Ranggelsport: Bei den Staatsmeisterschaften in Alpbach sorgten die Athleten aus Osttirol für einen wahren Medaillenregen und überzeugten mit Kampfgeist, Technik und großem Teamzusammenhalt. Mit dem Staatsmeistertitel durch Lukas Mattersberger, dem Vizestaatsmeistertitel für Kevin Holzer, dem Jugendstaatsmeistertitel von Gabriel Mariner, dem dritten Rang für Michael Mariner bei den Schülern sowie zahlreichen Podestplätzen beim Preisranggeln war Alpbach fest in Osttiroler Hand. „So einen Tag erlebt man nicht alle Jahre. Unsere Ranggler haben Herz, Leidenschaft und höchste Qualität gezeigt. Auf diese Mannschaft können wir unglaublich stolz sein“, freute sich das Betreuerteam nach einem Wettkampftag, der wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bereits die Schüler-Staatsmeisterschaften verliefen vielversprechend. Unter zwölf Teilnehmern kämpfte sich Michael Mariner mit starken Leistungen auf den dritten Platz. Sein 12-jähriger Vereinskollege Maximilian Wibmer verpasste als Vierter das Podest nur knapp. Für den ersten Höhepunkt des Tages sorgte Gabriel Mariner. Bei den Jugend-Staatsmeisterschaften ließ der Osttiroler der Konkurrenz keine Chance. Mit drei Siegen wurde er zum Jugendstaatsmeister gekrönt.

Lukas Mattersberger beim Siegeswurf gegen Stefan Sulzenbacher © SU iDM Matrei

Mehrere Stockerlplätze und ein gelungenes Comeback

Der Höhepunkt folgte bei den Allgemeinen Staatsmeisterschaften, für die sich 21 Spitzenranggler eingeschrieben hatten. Dort überzeugte Lukas Mattersberger. Unter großem Jubel durfte sich der Osttiroler als Staatsmeister feiern lassen. Kalser Kevin Holzer besiegte unterdessen die beiden Salzburger Klasse-Eins-Ranggler Christoph Kendler und Kilian Wallner. Im dritten Kampf gegen den Zillertaler Andreas Hauser folgte jedoch ein Remi. Im Nachranggeln durfte sich Holzer schließlich über den Vizestaatsmeistertitel freuen. Für einen emotionalen Moment sorgte das Comeback von Philip Holzer. Nach langer Verletzungspause stand er erstmals wieder im Ring. Mit einem Auftaktsieg gegen Simon Steiger meldete er sich zurück.

Auch beim anschließenden Preisranggeln setzte sich die Erfolgsserie fort. In der Klasse bis 14 Jahre holte Michael Mariner den zweiten Platz. Über die Hoffnungsrunde sicherten sich Florian Lang und Josef Linder in der Klasse bis zehn Jahre Rang zwei und drei. Und auch in den Jugendklassen konnten die Osttiroler zahlreiche Erfolge erzielen. Gabriel Mariner (bis 16 Jahre) und Matthäus Gander (bis 18 Jahre) erkämpften sich jeweils den zweiten Platz.

Kreuzwurf von Kevin Holzer gegen Kilian Wallner © SU iDM Matrei

Ein weiterer Meilenstein

Ein weiteres Zeichen setzte Philip Holzer in der Klasse Nummer zwei – er holte sich den Tagessieg. In der Meisterklasse Nummer Eins waren es einmal mehr Lukas Mattersberger und Kevin Holzer, die ihren Gegnern kaum Chancen ließen. Mattersberger sicherte sich den Tagessieg, während sich Holzer den dritten Rang erkämpfte. Als Fazit hält der Verein fest, dass es sich um „einen der erfolgreichsten Tage in der Vereinsgeschichte“ handelte.