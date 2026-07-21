„Durchwachsen“ – so lautet das Fazit von Christoph Robinson mit Blick auf die aktuelle Konjunkturumfrage der steirischen Industriellenvereinigung (IV). Der Geschäftsführer der IV Steiermark verweist auf die Prognosen von 40 steirischen Industriebetrieben, die an der Umfrage teilgenommen haben. Im Vergleich zum ersten Quartal haben sich die Einschätzungen vielfach eingetrübt. So haben im Vorquartal 33 Prozent der Befragten von einer guten Geschäftslage gesprochen, drei Monate später teilen nur noch elf Prozent diese Einschätzung. Die überwiegende Mehrheit (79 Prozent der Befragten) schätzt die Lage als durchschnittlich ein. Das zeige sich auch bei den Auftragsständen, wo 72 Prozent eine durchschnittliche Situation sehen.

Der Blick auf die nächsten drei Monate fällt ebenfalls durchwachsen aus. „Sowohl Produktionstätigkeit als auch die Auslastung der Produktionskapazität saldieren negativ nach zuletzt positiven Werten“, so die IV. Wobei jeweils rund drei von vier Unternehmen eine gleichbleibende Prognose auf niedrigem Niveau abgeben.

„Auch die Maßnahmen zur Stärkung des Industriestandorts sind leider nur als durchschnittlich einzustufen“, so IV-Geschäftsführer Christoph Robinson © Foto Fischer

„Durchschnitt ist klar zu wenig“

Das wirkt sich auch auf den Beschäftigtenstand aus. „Lediglich ein Prozent der befragten Betriebe plant bis Herbst neue Mitarbeitende einzustellen, zuletzt waren es noch 19 Prozent“, heißt es seitens der steirischen Industrie. 64 Prozent der Unternehmen gehen von einem gleichbleibenden Personalstand aus, 35 Prozent von einer Reduktion.

Robinson: „Durchschnitt ist für uns als steirische Industrie klar zu wenig. Das betrifft nicht nur die Konjunktur, sondern auch die Maßnahmen der Politik zur Stärkung des Industriestandorts.“ Diese sei „leider auch nur als durchschnittlich einzustufen“, so Robinson. „Uns fehlen ambitionierte und substanzielle Strukturreformen. Nur damit werden wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich verbessern und uns wieder auf einen überdurchschnittlichen Pfad bringen könnten.“