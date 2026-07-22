Der Verein Round Table 44 Lipizzanerheimat macht wieder mit einer ungewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam. Nachdem erst vor kurzem die neu gestalteten Bierdeckel präsentiert wurden, lud Kirchenwirt und Round-Table-Mitglied Michael Rössl diesmal zum Marillenknödelwettessen. Insgesamt wurden sage und schreibe 150 Marillenknödel verdrückt. In einer Aussendung hieß es: „Ein strahlender Marillenknödelkönig konnte ganze 14 Stück davon verspeisen.“

Der kulinarische „Wettkampf“ diente natürlich einem guten Zweck. Im Rahmen des Gelages wurden 500 Euro an Spendengeldern lukriert. Round Table Lipizzanerheimat ist seit 1992 im Bezirk Voitsberg aktiv, die Aktivitäten dienen vorwiegend Hilfsprojekten in der Region.