Supergirl ist eine Heldin wider Willen. Sie zieht lieber mit ihrem Hund Krypto durch die Bars des Universums, als auf der Erde nach dem Rechten zu schauen. Dort hat ohnehin ihr braver Cousin Superman alles im Griff. Die australische Schauspielerin Milly Alcock spielt im neuen Kinoabenteuer eine Heldin auf der Suche nach sich selbst: Woher komme ich? Wer bin ich? Und wohin gehe ich? Wie in Paul Gauguins berühmtem Monumentalbild dienen diese drei Fragen als Leitmotiv in einem auf cool gebürsteten Superheldinnen-Streifen. Alcock trägt einen schlabbrigen Mantel, ein T-Shirt von Debbie Harry aka Blondie und Sonnenbrille – und vor den Alphamännern des Universums braucht sie sich nicht zu fürchten. Wäre da nicht Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), deren Eltern durch die Hand des grausamen Krem von den Gelben Hügeln (Matthias Schoenaerts) gestorben sind. Supergirl befindet sich gerade mitten in einer Sinnkrise, als das junge Mädchen sie um Hilfe bittet.

Cousine von Superman

Kara Zor-El hatte im Mai 1959 ihren ersten Auftritt in der Geschichte „The Supergirl from Krypton“ in einer Ausgabe von „Action Comics“. Die US-Comickünstler Otto Binder und Al Plastino hatten Supergirl als Cousine von Kal-El (Superman) vom Planeten Krypton in das Comic-Universum des US-Verlages DC geschickt - ausgestattet mit Hitzeblick, Kältepuste und übermenschlichen Kräften. „Sie gehört in der Geschichte des DC-Universums zu jenen Figuren, die am meisten Veränderungen, Resets und Neudefinitionen mitgemacht haben“, sagt Comic-Experte Steffen Volkmer vom Panini-Verlag, in dem die Geschichten von Supergirl auf Deutsch erscheinen. Daher ist Alcocks Version im aktuellen Kinoabenteuer als eine von vielen weiteren Entwicklungen zu verstehen.

Comic als Vorlage

Als Basis des Kinofilms diente der Comic „Woman of Tomorrow” von Autor Tom King und Zeichnerin Bilquis Evely. „Supergirl ist darin auf der Suche nach ihrem eigenen Ich”, erklärt Volkmer kurz den Inhalt. Dass sie aber nicht so „brav“ wie Superman ist, ist nicht unbedingt neu: „Sie war immer krasser als Superman.“ Als weibliches Gegenstück von Superman auch für eine weibliche Zielgruppe konzipiert, war die Comic-Heldin der 50er- und 60er-Jahre dennoch braver gebürstet als die aktuelle. Das Supergirl im aktuellen Kinostreifen hat zerzauste Haare, trinkt zu viel, übergibt sich häufig, hört laute Musik und hat (zumindest im Comic) eine Vorliebe für die ganz bösen Jungs wie Lobo (im Film von Jason Momoa gespielt). Dabei ist sie aber nicht als „Love interest“ gezeichnet, sondern ist eine selbstbewusste, junge Frau, deren Lebensgerüst Empowerment heißt. In den Veränderungen, die Superheldinnen und Superhelden in der Fantasiewelt durchmachen, zeigt sich auch unsere veränderte Lebenswelt. „Globale Frauenpower“ verspricht Panini im Sammelband „Supergirl: The World“ in 13 unterschiedlichen Geschichten. Kara Zor-El kämpft dabei in Serbien gegen Lex Luthor, in Kamerun, in Mexiko oder ist in Berlin auf „geheimer Mission“. Die Filmvorlage „Supergirl: Die Frau von Morgen“ ist auch erhältlich wie auch eine „Anthologie“. Das „Mädchen aus Stahl“ definiert sich aber nicht mehr als „Cousine Supermans“, sondern emanzipierte sich. „Frauen bekommen im Comic immer bessere Storylines“, sagt Volkmer, Superheldinnen haben das Branding „weibliches Gegenstück eines männlichen Helden“ längst abgestreift: „Man sieht das auch daran, dass mehr und mehr Zeichnerinnen und Autorinnen in die Creative-Teams aufgenommen werden.“ Und für Volkmer ist ganz klar, dass man gerade bei Supergirl sieht, dass sich das Frauenbild geändert hat. Während in anderen Superheldinnen-Verfilmungen von Wonder Woman bis Catwoman doch ein männlicher Blick auf die Figur dominierte, ist das in „Supergirl“ nicht der Fall.

Die Sache mit dem Cape

Wäre da nicht die Sache mit dem Cape . . . Aus der Sicht der Comic-Historie mag es zwar stringent sein, dass Milly Alcock im Film dann doch in den klassischen roten Minirock und die Overknee-Stiefel schlüpft, aber gerade das hätte nicht sein müssen. Blondie-T-Shirt und Schlabbermantel passen irgendwie besser ins 21. Jahrhundert.